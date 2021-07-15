A Spor'da canlı yayında mikrofon kazası! Bir anda ağzından böyle çıktı

A SPOR'da yayınlanan Transfer Raporu programında yaşanan mikrofon kazası sosyal medyada olay oldu.

A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında Güvenç Kurtar ve Serdar Sarıdağ'ın kurduğu cümlelerde kimleri kastettiği merak konusu oldu. Kurtar'ın, "Ağabey ne para çalıyorlar sen bilmiyor musun? Beni kızdırma ya Allah'ım" dedi. Sarıdağ da buna, "Bilmez miyim ağabey" diye cevap verdi. Yaşanan mikrofon kazası sosyal medyada olay oldu.