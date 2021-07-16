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Kavurmalı yumurta nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Ülkemizin en leziz tariflerinden biri olan kavurmalı yumurta, kıvamıyla damaklarda iz bırakıyor. İşte sizler için kavurmalı yumurta tarifi...

Kurban bayramını bir düşünün. Uyanıyorsunuz, bütün sevdikleriniz nefis bir masanın etrafında toplanmış. Kurban eti en iyi şekilde değerlendirilmiş ve kavurmalı yumurta hazırlanmış. İşte bayram sabahlarının keyfi de tam olarak böyle çıkıyor. O zaman kavurmalı yumurta tarifine geçelim. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

6-7 adet yumurta, 200 gram et kavurma, 2 kaşık tere yağ, Yeterince tuz.

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