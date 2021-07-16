BIST 1.370
DOLAR 8,52
EURO 10,10
ALTIN 501,11
MAGAZİN

A Spor canlı yayında ses kazası: Ağabey ne para çalıyorlar! Herkes duydu!

A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında mikrofon kazası yaşandı. Canlı yayın kazasını reji fark etse ekran başındaki izleyiciler konuşulanları çoktan duymuştu...

Canlı yayın kazalarının en meşhuru olan 'yayına ses sızması' olayı bu kez A spor ekranlarında kendini gösterdi. Maç görüntülerinin yayınlandığı sırada teknik direktör ve yorumcu Güvenç Kurtar, yorumcu partneri Serdar Sarıdağ'a, "Ağabey ne para çalıyorlar sen bilmiyor musun? Beni kızdırma ya Allah'ım" dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Galata Kulesi, Çamlıca Kulesi ve Ayasofya Meydanı'nda 15 Temmuz temalı gösteri
Galata Kulesi, Çamlıca Kulesi ve Ayasofya Meydanı'nda 15 Temmuz temalı gösteri
Bu Bayramda Aradığın Ne Varsa Cepte Şok’la Kapında
Bu Bayramda Aradığın Ne Varsa Cepte Şok’la Kapında
Vatandaşın tepkisine kulak veren zabıta memuru kendine ceza kesti
Vatandaşın tepkisine kulak veren zabıta memuru kendine ceza kesti
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı
Antalya'da feci kaza! Otobüsün kapıları açılmayınca camlardan atladılar
Antalya'da feci kaza! Otobüsün kapıları açılmayınca camlardan atladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı
Rusya'da kamyon köprüden düştü doğalgaz boru hattını patlattı! Alev alev yandı
Rusya'da kamyon köprüden düştü doğalgaz boru hattını patlattı! Alev alev yandı
Mersin'de kadın mehteranlar 15 Temmuz'da 'Ölürüm Türkiyem' dedi
Mersin'de kadın mehteranlar 15 Temmuz'da 'Ölürüm Türkiyem' dedi
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in zor anları! Tüm ülke canlı yayında izledi
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in zor anları! Tüm ülke canlı yayında izledi
Boğaziçi'nde Melih Bulu'yu protesto edenler gidişini 'Padişah' şarkısıyla kutladı
Boğaziçi'nde Melih Bulu'yu protesto edenler gidişini 'Padişah' şarkısıyla kutladı