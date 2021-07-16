A Spor canlı yayında ses kazası: Ağabey ne para çalıyorlar! Herkes duydu!

A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında mikrofon kazası yaşandı. Canlı yayın kazasını reji fark etse ekran başındaki izleyiciler konuşulanları çoktan duymuştu...

Canlı yayın kazalarının en meşhuru olan 'yayına ses sızması' olayı bu kez A spor ekranlarında kendini gösterdi. Maç görüntülerinin yayınlandığı sırada teknik direktör ve yorumcu Güvenç Kurtar, yorumcu partneri Serdar Sarıdağ'a, "Ağabey ne para çalıyorlar sen bilmiyor musun? Beni kızdırma ya Allah'ım" dedi.