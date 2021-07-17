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Bursa'da bir garip olay! "Yatır benim" dedi içine girerek yattı

BURSA'da bulunan bir yatırın tapulu malı olduğunu iddia eden bir kişi içine girerek yattı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde Davutkadı mahallesinde bulunan Kara Davut yatırında meydana geldi.
İddiaya göre yatırın tapulu malı olduğunu iddia eden bir kişi yatırın içine girerek yatmaya başladı.

Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Uzun süren polis ekiplerinin iknası sonucu yatırdan çıkarılan adam polis karakoluna götürüldü.

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