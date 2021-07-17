BIST 1.363
DOLAR 8,52
EURO 10,10
ALTIN 496,38
GÜNCEL

CHP'li Belediye Başkanı'ndan skandal sözler! 'AKP’li belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz'

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Çetin Bozkurt'un bazı partililerle birlikte bir restoranda alkol alırken söylediği sözler tepkilere neden oldu. Belediye başkanı gelen tepkiler üzerine paylaşımı sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre 2019 yerel seçimlerinde CHP’den aday olarak belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, partisinin meclis üyelerinden Gökhan Göktepe ve bazı partililerle bir restorana gidip alkol alıp eğlenmeye başladı.

Başkan Bozkurt müzik eşliğinde eğlenirken masasındaki partililere “Çok şanslısınız. MHP’li, AKP’li bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz” dedi.

Başkan Bozkurt ve beraberindekilerin eğlendiği anlar ve söylediği sözler yine aynı masada oturan bir partili tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Bozkurt’un sözlerine kısa sürede tepkiler gelmesi üzerine paylaşım yayından kaldırıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa’da ilginç olay! Arabasının yanına gitti, içinde tanımadığı birini uyurken buldu
Bursa’da ilginç olay! Arabasının yanına gitti, içinde tanımadığı birini uyurken buldu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Suriyelilere ilişkin açıklama
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Suriyelilere ilişkin açıklama
Ahu Tuğba'dan olay paylaşım! Kızının lüks otomobilini çöpe attı
Ahu Tuğba'dan olay paylaşım! Kızının lüks otomobilini çöpe attı
Kavurmalı yumurta nasıl yapılır tadına doyum olmaz!
Kavurmalı yumurta nasıl yapılır tadına doyum olmaz!
A Spor canlı yayında ses kazası: Ağabey ne para çalıyorlar! Herkes duydu!
A Spor canlı yayında ses kazası: Ağabey ne para çalıyorlar! Herkes duydu!
Galata Kulesi, Çamlıca Kulesi ve Ayasofya Meydanı'nda 15 Temmuz temalı gösteri
Galata Kulesi, Çamlıca Kulesi ve Ayasofya Meydanı'nda 15 Temmuz temalı gösteri
Vatandaşın tepkisine kulak veren zabıta memuru kendine ceza kesti
Vatandaşın tepkisine kulak veren zabıta memuru kendine ceza kesti
Erdoğan: Şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim
Erdoğan: Şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı
Antalya'da feci kaza! Otobüsün kapıları açılmayınca camlardan atladılar
Antalya'da feci kaza! Otobüsün kapıları açılmayınca camlardan atladılar