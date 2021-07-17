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Bursa’da ilginç olay! Arabasının yanına gitti, içinde tanımadığı birini uyurken buldu

BURSA’da benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Sabah işe gitmek için arabasının yanına giden Mustafa Peker arabasında başka bir adamın uyuduğunu gördü.

Olay, Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Erdoğan caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah işe gitmek için arabasının yanına giden Mustafa Peker arabasında başka birinin uyuduğunu gördü. Mustafa Peker arabasında yatan Uğur K. ‘yı uyandırmadan hemen polise haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler arabanın başına giderek Uğur K.’yı uyandırdı. Uyanır uyanmaz şaşıran Uğur K. Polisin ‘’Ne yapıyosun burada’’ sorusuna ‘’Uyumuşum’’ cevabını verdi. Uğur K.’nın Genel Bilgi Toplama Sistemi(GBT) kontrol eden ekipler herhangi bir suç kaydının olmadığı öğrenildi. Uğur K.’nın çantasıyla birlikte yanında hırsızlık malzemelerinin de olduğu görüldü.

Arabanın sahibi Mustafa Peker ‘’Bu sitede ikamet ediyorum. Sabah kalktım arabamı bıraktığım yere geldim bir şahıs burada uyuyor. Hemen polise haber verdim. Bu şahsın kim olduğunu bilmiyorum, tanımıyorum. Yanında çantası da vardı polis ekipleri çantayı kontrol ettiler’’dedi.

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