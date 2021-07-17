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 Rize'deki felaket böyle gelmiş! Sel ve heyelan anı güvenlik kameralarını böyle yansıdı

RİZE'nin Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde aynı aileden 3 kişi sel ve heyelan sonucu hayatını kaybetti. Ballıdere köyünde sel ve heyelanın geliş anı görüntüleri yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne seriyor...

Rize'de geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu afette aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde bir evin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Yaşanan sel ve heyelan anı bir evin güvenlik kameralarına yansırken, yıkılma tehlikesi geçiren bir binadan ise vatandaşların son anda çıktığı görüntülere yansıyor. Heyelanın bir binanın yarısını koparıp götürdüğü anlar kamera kayıtlarında görülürken, yaşanan panik ve korku ile koşuşturmacalar da dikkat çekiyor.
Öte yandan Güneysu ilçesi Ballıdere köyü Onur mahallesinde büyük yıkıma neden olan selde Karali ailesinin yaşadığı evinin bir bölümü de heyelan sonucu toprak altında kalmış, anne Aynur Karali (66) ile oğlu Mustafa Karali (35) ve engelli kızı Ayşe Karali toprak altında kalarak hayatlarını kaybetmişti.

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