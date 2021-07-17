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İstanbullu tatile gitti piknik alanları boş kaldı

İhlas Haber Ajansı

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşların tatil beldelerine ve köylerine gitmesiyle hafta sonları piknikçilerinin uğrak mekanı olan İstanbul’daki mesire alanları boş kaldı.

9 günlük bayram tatilinin ilk gününde tatilcilerin İstanbul’u boşaltmasıyla birlikte piknikçilerin uğrak mekanı olan mesire alanları boş kaldı. Göktürk’te bulunan 500 masalık mesire alanında hafta sonu yoğunluğundan eser yokken sadece bir aile piknik yaptı.

Mesire alanının boş kalması hakkında konuşan işletmeci Ahmet Ali Yıldız, ”Biz hafta sonu hazırlığımızı ona göre yapmıştık fakat 15 Temmuz itibariyle başlayan tatil ile yaptığımız hazırlıklar boşa gitti. İstanbul boşaldı, malum bayram tatili dokuz gün. Bundan dolayı piknik alanımız boş kaldı. Burada beş yüz masamız var. Normalde cumartesi bu masaların üç yüz dört yüz tanesi dolu olurdu. Bugün gördüğünüz gibi sadece bir iki masamız doldu. Hafta sonu dolarken, şuan bomboş kaldı. İnşallah dokuz günlük tatil sonrası eski yoğunluğu yakalayacağız” dedi.

Mesire alanında tek piknikçilerden Semra Esen, ”Biz aslında bugünü özellikle bilinçli seçtik. Çünkü biz zaten Bodrum’daydık. Baktık herkes akın akın oraya geliyor. Biz de o yüzden döndük İstanbul’a. İstanbul’un tadını çıkaralım, bugünü değerlendirelim çıkıp gezelim dedik. Daha önce gelmiştik buraya doluydu buralar, bugün ise bizim şansımıza bomboş buralar bir tek biz varız. Tadını çıkarıyoruz” diye konuştu.
Piknik alanını boş görünce şaşkınlığını gizleyemeyen küçük Mira ise ”Çok şaşırdım. Bir kez babamla buraya gelmiştim dopdoluydu. Şimdi geldiğimde bomboş. Salıncağa biniyorum bugün genellikle, oynuyorum arkadaşlarımla. Ormanda tek başıma kalmaktan çok mutluyum” dedi.

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