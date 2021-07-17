Kurbanlık etle hamburger nasıl yapılır bu tarife bayılacaksınız!

Kurban bayramı yaklaşıyorken evinizdeki etleri mis gibi hamburgerle değerlendirmeye ne dersiniz?

Hamburger her yaşta kişilerin seveceği yiyeceklerden birisidir. Özellikle son dönemlerde evde yapılan hamburger tarifleri çok sık araştırmaya başlanmış konulardan olmaktadır. Evde belirli malzemeleri hazırlayarak hamburger yapabilmek mümkündür. İşte sizler için evde yapabileceğiniz mis gibi hamburger tarifi...

Malzemeler;

Köfte için, 500 gram kıyma, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı kara biber, Yeterince tuz, Domates sosu için, 3 adet orta boy domates, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kara biber, Yeterince tuz, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası,