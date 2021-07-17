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Kabak böreği nasıl yapılır vazgeçilmeziniz olacak!

Bu akşam kabak böreği tarifini denemeye ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Hava sıcak, çok çok sıcak. Öyle mutfağa girip saatlerce ocak, fırın başında yemek yapmak eskisi kadar keyifli olamayabiliyor, farkındayız. Hemen pratik bir şeyler hazırlamak ama aynı zamanda da mükellef sofralar kurmak istiyoruz. Biz sizler için bugün yaz sofralarına uygun ve çok leziz bir tarif seçtik. İşte sizler için kabak böreği tarifi..

Malzemeler;

1 demet maydanoz, 1 demet dere otu, Küçük boy 5-6 adet kabak, 3 adet havuç, Yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 adet yumurta, 1 çay bardağı un, Yarım paket kabartma tozu, 200 gram beyaz peynir, Yeterince tuz, Yeterince susam, Yeterince çörek otu,

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