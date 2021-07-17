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Düğün masrafı kavgası! Balayı için Marmaris'e gelen çift tekme tokat birbirine girdi

Balayı için Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen yeni evli çift, düğün masrafları nedeniyle tekme tokat birbirine girdi. Kavga, yolda araç içerisinde bekleyen bir kişi tarafından kaydedildi.

Marmaris’e gelen bir grup arkadaş yol kenarında, diğer arkadaşlarını beklerken yeni evli oldukları öğrenilen karı koca tartışmaya başladı.

Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada balayındaki karı koca tekme tokat birbirine girdi. Kavgayı  engellemek isteyen kişi pek başarılı olamazken gelin ve damat birbirlerini darp etti. İlginç kavga bu sırada yolda araç içerisinde beklemekte olan bir kişi tarafından görüntülendi.

Yeni evli oldukları öğrenilen çiftin kavgasının düğün masrafları yüzünden çıktığı öğrenildi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi sonucu çifti polis ekipleri sakinleştirdi.

Polis 23 yaşındaki gelin ile 24 yaşındaki damadı ifadesine başvurmak üzere karakola götürürken, çiftin şikayetinden vazgeçmesi sonucu salıverildiği ancak olayla ilgili resmi işlem başlatıldığı öğrenildi.

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