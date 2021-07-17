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BİLİM - TEKNOLOJİ

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, twitter hesabından Baykar Savunma'nın paylaştığı videoyu paylaştı. Videonun içeriği takipçilerini meraklandırdı.

Selçuk Bayraktar, Baykar Savunma'nın mesajını paylaştı. Sosyal medyada büyük heyecan uyandıran paylaşımda "20 Temmuz'u bekleyin" ifadesi kullanıldı.

Türk SİHA'ların yapımcı firması Baykar, bu kez de sosyal medya kullanıcılarını meraklandıran bir paylaşım yaptı.

Baykar Savunma'nın videosunu #MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle sosyal medyadan paylaşan Selçuk Bayraktan ise mesajında "Hayatta hangisi daha değerlidir diye sorsalar... Menzile varmak mı yola çıkmak mı? Yeni bir yola, Yine ilk günkü heyecanla başlamak derim..." ifadesini kullandı. 

Sosyal medyada Baykar Savunma'nın müjdesinin insansız hava aracı olduğu ileri sürüldü.

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