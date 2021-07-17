İstanbul Bağcılar'da taciz şüphelisine meydan dayağı

İSTANBUL Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde çocukları taciz ettiği iddia edilen kişiye çocukların ailesi ve sokak sakinleri tarafından meydan dayağı atıldı. Linç edilmekten son anda kurtulan şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi.

İSTANBUL Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda; erkek kuaföründe çırak olarak çalışan iki erkek çocuk, aynı mahallede ikamet eden bir kişi tarafından taciz edildiğini söyledi. Ailelerin durumu araştırması üzerine farklı taciz olaylarını da gerçekleştirdiği öğrenilen kişi, kuaförün önüne geldiği sırada saldırıya uğradı. Çocukların aileleri ve sokak sakinleri tarafından taciz şüphelisine meydan dayağı atıldı.

Araya girenler sayesinde linç edilmekten kurtarılan şüpheli, iki bina arasındaki boşluğa alındı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, taciz şüphelisini gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Gözaltına alınan şüphelinin polis merkezindeki sorgusu devam ediyor.