Merkel'in halefi Alman başbakan adayı sel bölgesinde kahkaha attı! Tepki yağdı!

Angela Merkel'in potansiyel halefi Armin Laschet, Almanya'da yüzlerce can alan kayıplara yol açan sel felaketiyle ilgili Cumhurbaşkanı konuşurken arkasında kahkaha atınca tepki yağdı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile başbakan adayı Armin Laschet, sel bölgesini ziyaret etti. Laschet'in ziyaret sırasında gülmesi sosyal medyada eleştirilere yol açtı.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, sel felaketinin etkili olduğu Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Erftstadt’ı ziyaret etti.

Steinmeier'e 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Şansölye Angela Merkel’in yerine aday olan Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet eşlik etti.

Steinmeier, Laschet ile selden etkilenenlerle, arama ve kurtarma ekipleriyle konuştu, kriz masasından bilgi aldı. Daha sonra Steinmeier ziyarete ilişkin medyaya bilgi verdi. Bu sırada Laschet'in arka tarafta beraberindeki heyet ile gülmesi sosyal medyada eleştirilere yol açtı.

Bazı sosyal medya hesaplarından ise bu eleştirilere, Laschet’in basına mülakat verdiği sırada Cumhurbaşkanı olmadan önce Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Steinmeier’in de arka tarafta bir heyet üyesi ile gülmesine dikkat çekilerek karşılık verildi.

Başbakan adayı özür diledi

Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Genel Başkanı da olan Laschet eleştiriler üzerine Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Steinmeier’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Laschet ayrıca, bir sohbet durumu sırasında ortaya çıkan izlenimden pişman olduğunu söyleyerek, "Uygunsuzdu ve üzgünüm" dedi.

Başbakan adayı Laschet genel seçimlere 10 hafta kala anketlerde rakiplerinin önünde yer alıyor ve Başbakan Angela Merkel’in koltuğu için en şanslı aday olarak gösteriliyor.

Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde, aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında en az 141 kişinin öldüğü açıklanmıştı.