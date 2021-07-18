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Diyarbakır'da sokakta dehşet! Genç kızı tekme tokat dövdü, müdahale eden polisi de yaraladı

DİYARBAKIR’da genç bir kızın sokak ortasında bir erkek tarafından darp edilme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir genç kızın tartıştığı erkek tarafından sokak ortasında tekme tokat öldüresiye dövülmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Çevredekiler olaya müdahale edince şahıs bu kez çevredekilere saldırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Kıskıvrak yakalanan şahıs, yerden aldığı kesici aletle bir polisi de yüzünden yaraladı.

Olayda genç kız şahıstan şikayetçi olmazken, polis memuru şikayetçi oldu. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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