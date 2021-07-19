BIST 1.351
DOLAR 8,61
EURO 10,13
ALTIN 499,61
DÜNYA

Pakistan’da katliam gibi kaza! 27 kişi hayatını kaybetti

PAKİSTAN’da yolcu otobüsünün treylerle çarpışması sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Pakistan’da Pencap eyaletinin Dera Ghazi Khan kentinde bir yolcu otobüsünün treylerle çarpışması sonucu en az 27 hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Bazı yaralının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artabileceği tahmin ediliyor. Ranjanpur bölgesinden gelen Sialkot kentine yola çıkan yolcu otobüsü Kurban Bayramı'n münasebetiyle evlerine dönenleri taşıyordu.

Pencap Eyaletinin Başbakanı Usman Buzdar, kazada hayatını kaybedenleri için büyük üzüntü içinde olduğunu belirtirken, yaralılar için sağlık hizmeti sağlamaya talimat verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Başakşehir'de 13 katlı binada yangın! Mahsur kalan kişiler kurtarıldı
Başakşehir'de 13 katlı binada yangın! Mahsur kalan kişiler kurtarıldı
Bursa kaçan boğan kendisini kovalayan adamı yere serdi
Bursa kaçan boğan kendisini kovalayan adamı yere serdi
İzmir'de bıçaklı, kaldırım taşlı 'omuz atma' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
İzmir'de bıçaklı, kaldırım taşlı 'omuz atma' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Almanya selindeki Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşuları kurtardı
Almanya selindeki Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşuları kurtardı
Diyarbakır'da sokakta dehşet! Genç kızı tekme tokat dövdü, müdahale eden polisi de yaraladı
Diyarbakır'da sokakta dehşet! Genç kızı tekme tokat dövdü, müdahale eden polisi de yaraladı
5 yaşındaki çocuğu gündüz vakti yolda yürürken annesinin yanından kaçırmaya çalıştılar
5 yaşındaki çocuğu gündüz vakti yolda yürürken annesinin yanından kaçırmaya çalıştılar
Van'da 60 Afganistan ve Pakistanlı göçmen bir minibüste yakalandı
Van'da 60 Afganistan ve Pakistanlı göçmen bir minibüste yakalandı
Esenyurt'ta alkollü kadın sürücü terör estirdi! Polislere tehditler savurdu yetmedi gazetecilere saldırdı
Esenyurt'ta alkollü kadın sürücü terör estirdi! Polislere tehditler savurdu yetmedi gazetecilere saldırdı
İstanbul'da şoke eden görüntü! Zırhlı aracın mıknatısla açılan gizli bölmesinden silah ve uyuşturucu çıktı
İstanbul'da şoke eden görüntü! Zırhlı aracın mıknatısla açılan gizli bölmesinden silah ve uyuşturucu çıktı
Star Tv Sabahların Sultanı Seda Sayan'dan Demet Akalın'a şarkılı mesaj
Star Tv Sabahların Sultanı Seda Sayan'dan Demet Akalın'a şarkılı mesaj