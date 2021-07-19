BIST 1.363
DOLAR 8,56
EURO 10,12
ALTIN 497,46
YEREL

İstanbul'da çocuğunu tavana asarak döven baba polisleri harekete geçirdi

İSTANBUL Küçükçekmece'de bir adamın çocuğunu tavana asarak dövdüğü iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi. Baba T.K. iki çocuk ve annesi polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Olay Küçükçekmece Atatürk mahallesi Dinar sokakta yaşandı. İddiaya göre çocuğunu tavana asarak döven babayı komşuları polisi arayarak şikayet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Küçükçekmece ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri çocuğuna tavana asarak şiddet uyguladığı iddia edilen baba T.K’yı 2 çocuğunu ve annesini karakola götürdü. Ailenin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

"Çocuk çığlığı duydum"

Olayı görüntüleyen komşu Hasan Kum “Terasta beklerken bir çocuk çığlığı duydum. Karşı tarafta yaşayan Suriyeli aileden bir çocuğu feci bir şekilde dövdüğünü fark ettim. İple tersten asıp o şekilde şiddet uyguluyordu. Bunun üzerine bağırdım arkadaşa neden böyle yaptığını sordum. Annesi içerinden çıktı size ne siz karışmayın dedi. Çocuğuna kızabilirsin ama öyle bir şiddet uygulayamazsın dedim. Sonra baba dışarı çıktı kapıyı kapattılar. Güvenlik güçlerine haber verdik. En kısa zamanda polisler geldi. Uzun süredir bu binada böyle tartışmalar oluyor ama böyle bir şiddeti ilk kez gördüm” şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de bıçaklı, kaldırım taşlı 'omuz atma' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
İzmir'de bıçaklı, kaldırım taşlı 'omuz atma' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Almanya selindeki Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşuları kurtardı
Almanya selindeki Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşuları kurtardı
Diyarbakır'da sokakta dehşet! Genç kızı tekme tokat dövdü, müdahale eden polisi de yaraladı
Diyarbakır'da sokakta dehşet! Genç kızı tekme tokat dövdü, müdahale eden polisi de yaraladı
5 yaşındaki çocuğu gündüz vakti yolda yürürken annesinin yanından kaçırmaya çalıştılar
5 yaşındaki çocuğu gündüz vakti yolda yürürken annesinin yanından kaçırmaya çalıştılar
Esenyurt'ta alkollü kadın sürücü terör estirdi! Polislere tehditler savurdu yetmedi gazetecilere saldırdı
Esenyurt'ta alkollü kadın sürücü terör estirdi! Polislere tehditler savurdu yetmedi gazetecilere saldırdı
İstanbul'da şoke eden görüntü! Zırhlı aracın mıknatısla açılan gizli bölmesinden silah ve uyuşturucu çıktı
İstanbul'da şoke eden görüntü! Zırhlı aracın mıknatısla açılan gizli bölmesinden silah ve uyuşturucu çıktı
Star Tv Sabahların Sultanı Seda Sayan'dan Demet Akalın'a şarkılı mesaj
Star Tv Sabahların Sultanı Seda Sayan'dan Demet Akalın'a şarkılı mesaj
Kefaret 35. bölüm fragmanı (Final)
Kefaret 35. bölüm fragmanı (Final)
Sen Çal Kapımı 46. bölüm fragmanı
Sen Çal Kapımı 46. bölüm fragmanı
İstanbul Bağcılar'da taciz şüphelisine meydan dayağı
İstanbul Bağcılar'da taciz şüphelisine meydan dayağı