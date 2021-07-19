Melek Baykal'dan olay video! Dudak dolgusu yaptıranları fena ti'ye aldı!

Ünlü oyuncu olan Melek Baykal, Instagram sayfasından bir video paylaştı. Bu videoda Melek Baykal, dudak dolgusu yapanları ti’ye aldı.

Melek Baykal o videosunda şöyle konuştu:

” Hayretler içindeyim kadınlarımız neden niçin dudaklarını bu hale getirirler.. Türkiyede de normal dudaklı bir kadın göremez olacağız bu gidişle acaba çok güzel olduklarını dilan mı düşünüyorlar… her kadın dolgun dudaklı olmak zorunda mı yahuu

Açık söyleyeyim ben erkek olsam böylesi tuhaf dudağı öpmezdim. “