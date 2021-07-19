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MHP

KKTC'ye giden Devlet Bahçeli uçaktan Oğuzhan Asiltürk ile kol kola indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uçaktan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile birlikte kol kola indi.

Saadet Partisinin Millet İttifakı'ndan ayrılarak Cumhuriyet İttifakı'na katılması için mücadele veren Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Asiltürk'ün uçak merdivenlerinden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kol kola inmesi sosyal medya gündem oldu.

İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesiyle dikkatleri çeken ve Saadet Partisinin Cumhur İttifakı'na katılması yönünde açıklama yapan Oğuzhan Asiltürk, son olarak da parti içinde Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'na karşı kongre sürecini başlatmıştı.

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