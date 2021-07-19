CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan'ı eleştiren esnaf canını zor kurtardı

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyeler ve teşkilatları taciz, tecavüz skandallarının dışında yeni vakalara da başladı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın bir gazeteciye işkence yaptırdığı gerçeği ortaya çıktı. Kamuoyu yaşanan bu skandalın şokunu atlatamadan devreye Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan girdi. Arslan'ı eleştiren bir esnaf psikolojik işkenceye uğradı. 3 kişi tarafından önce ıssız bir yere kapatılan Rıza Kaya'ya zorla özür diletildi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir skandal patlak verdi. Edremit'te yaşayan Rıza Kaya isimli bir esnafın Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla özür videosu çektiği görüntüler ortaya çıktı. Ulaşılan görüntülerde Kaya'nın 3 kişi tarafından izbe bir yere kapatıldığı anlaşıldı. Mağdur Rıza Kaya'nın yaşadığı korku ve panik görüntülere yansıdı.

Edremit'te hac ve umre malzemeleri satan Rıza Kaya, sosyal medyadan Edremit Belediyesi ile ilgili eleştirilerde bulunuyordu. Kaya, bir süre sonra Edremit Belediye Başkanı Arslan'a yakın birkaç ismin sözlü saldırısına maruz kaldı. Tartışmalara neden olan olay 04 Haziran günü Edremit'te yaşandı. "Başkanla bir sorununuz olmuş" diyerek görüşme teklifinde bulunan Ferdi T., ve 2 kişi aynı gün Rıza Kaya'nın esnaflık yaptığı iş yerine geldi.

"Bu işi temizleyelim" dediler

Şüphelilerin, "Biz buraya iyi niyetle gelmedik. Bir video çekip bu işi temizleyelim yoksa bu işi canınla ödersin" şeklinde tehdidi karşısında panikleyen Rıza Kaya, teklifi kabul etmek zorunda kaldı. Esnaf Rıza Kaya'yı ortalarına alan Feridun T. ve Ferdi T., zorla çektirdikleri özür videosunda, "Hasan Başkan, seninle ilgili konulardan dolayı buraya geldik. Rıza Kaya senden özür dileyecek" dedi. Mağdur esnafa ise "O akşam düğünde alkollüydük. Herkesin kafası yüksekti. Kusura bakma. Eskiden beri seninle tanışıyoruz. Bir daha da birbirimizle işimiz olmaz. Özür diliyorum" şeklinde sözler söyletildi.