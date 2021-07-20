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Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana Balat sahiline kadar yüzdü

KASIMPAŞA'da sahibinden kaçarak Haliç'e atlayan kurbanlık dana, Balat sahiline kadar yüzdü. Dana, itfaiye ekipleri ve deniz polisinin çalışmasıyla çıkartıldı.

Beyoğlu Kasımpaşa'da araçtan indirilen kurbanlık dana, bir anda sahibinden kurtularak kaçmaya başladı. Bir türlü yakalanamayan dana, Haliç'e atladı. Yaşananların ardından şok yaşayan dananın sahipleri deniz polisine ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yüzmeye başlayan kurbanlık dana, Balat sahiline kadar ulaştı. Burada deniz polisi ve itfaiye ekipleri dananın ipini yakalayarak kıyıya çekti. Dana, uzun uğraşlar sonucunda denizden çıkartıldı. Dana Balat sahilinde hisse sahipleri tarafından kesildi.

Kurbanlık dananın hissedarlarından Furkan Kara sahibi "Kasımpaşa'dan atlayarak buraya kadar geldi. Emniyet güçleri deniz polisi çıkardı. Buradan kesim yerine getireceğiz. Sağ salim geldi" ifadelerini kullandı.

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