CHP'li Lütfü Savaş'tan tepki çeken cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, yerel bir televizyonda dikkat çekici ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya Savaş, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayını uluslararası karar vericiler belirleyecektir" yanıtını verdi.
ABD Başkanı Joe Biden'in, "Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmeleri için onları desteklemeliyiz" şeklinde sözleri Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, tarafından doğrulandı. Lütfü Savaş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Savaş, "Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı, sadece bekraunt, sadece birikimle olmuyor. Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar" ifadelerini kullandı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş şunları söyledi:
"Hatay'da belediye başkanı olmaktan mutluyum. Hatay halkının vermiş olduğu bu üç dönemdir belediye başkanlığı bizim için büyük onur ama şu var ki cumhurbaşkanı adayı sadece başarı, sadece bekraunt, sadece birikimle olmuyor. Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar. Bu şimdiki konuşulan diğer arkadaşlarımız olsun, sayın genel başkanlarımız olsun, benim ismim olsun. Bunlar sadece belli kurum ve kuruluşlar ve odakların öne sürdüğü isimler."
ABD Başkanı Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde New York Times editörleriyle mülakat gerçekleştirmişti. Joe Biden, başkan olduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı farklı bir yaklaşım izleyeceğini belirterek, "Erdoğan'ın bedel ödemesi lazım. Benim (geçmişte) yaptığım gibi halihazırda mevcut durumdaki (muhalefet) liderliğindeki unsurlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenmeleri için onların daha güçlü bir konuma getirmeli ve onlardan daha fazla yarar sağlamaya çalışmalıyız. Darbeyle değil ancak seçim süreciyle" demişti.