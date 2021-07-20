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Bursa'da tartıştığı hastayı köpeğe benzeten doktor hakkında soruşturma

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da bir kadın doktor, hastaları tedavi etmemekle tehdit edip tartıştığı ayağı alçılı hastaya köpek benzetmesi yaptı. Vatandaşların tepki göstermesi üzerine, "Yürü git. Bakmıyorum. Canımı mı alacaksınız? Gidin kime isterseniz şikayet edin, hatırım kalır etmezseniz" diyerek hastaları azarlayan doktora sosyal medyada tepki yağarken Sağlık Bakanlığı da doktor hakkında soruşturma başlattı.

BURSA Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde yaşanan olayda; nöbetçi hekim acil ameliyata girince Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. S.E.Ç. hastalara bakmaya başladı. Yeşil alan hastalarının fazla beklemesinden kaynaklanan tartışmada Dr. S.E.Ç.'nin ayağı sarılı genç bir hasta ile tartıştığı sırada sarf ettiği hakarete varan sözler kameraya yansıdı.

Tedavi olmaya gelen ayağı alçılı gençle tartışan S.E.Ç, "Yürü git. Bakmıyorum. Canımı mı alacaksınız? Gidin kime isterseniz şikayet edin, hatırım kalır etmezseniz" dedi. Genç, "Hareketlere bak" diyerek cevap verirken bunun üzerine S.E.Ç. bir görevliye seslenip, "Hasan bey polisi çağırsana gelip köpeklere mama versin" diyerek hastalara hakaret etti. O sırada tedavi olmayı bekleyen diğer hastalar da, "Hocam ayıp oluyor ama bu nasıl bir konuşma şekli" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Bir vatandaş tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılan o anlara ait görüntüler kısa sürede binlerce kişinin tepkisine yol açtı. Binlerce kişi videoyu paylaşıp Sağlık Bakanlığını etiketledi. Bunun üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı, doktor hakkında idari soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesinde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan olayın yaşandığı gün nöbetçi hekimin acil ameliyata girmesi nedeniyle yeşil alan hastalarının bir süre beklediği ve bu nedenle bir hasta ile bir başka hekim arasında tartışma yaşandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu tartışmada hekimimizin üslubu ve mesleği ile bağdaşmayan ifadeleri bizi ziyadesiyle üzmüştür. Sağlık personelimizin uzunca bir süredir zor koşullarda ve yoğun mesai ile çalıştıkları ve insani ölçülerde yıpranmış olmaları anlaşılabilir olsa da mesleki ciddiyetten ayrılmamak esastır. Bu kapsamda idari soruşturma başlatılmıştır."

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