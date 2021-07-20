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DÜNYA

Afganistan'daki bayram namazı sırasında saray yakınlarına roket atıldı

Anadolu Ajansı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarına bayram namazı sırasında 3 roket mermisi isabet etti. Saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yardımcıları, bakanlar, meclis başkanı ve diğer siyasilerin katılımıyla bayram namazı kılınıyordu.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına bayram namazı sırasında 3 roket mermisinin isabet ettiğini açıkladı.

Saldırılarda can kaybının olmadığı, roket mermilerinin isabet ettiği bölgelerde hasar oluştuğu kaydedilirken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırının Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yardımcıları, bakanlar, meclis başkanı ve diğer siyasilerin katılımıyla bayram namazının kılındığı sırada gerçekleştiği bildirildi.

"Taliban'ın barış için ciddi iradesi bulunmuyor"

Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Gani, Taliban'ın barış konusunda ciddi bir iradesinin bulunmadığını söyledi.

Taliban'ın şiddeti arttırarak barışa yönelik iradesinin olmadığını gösterdiğini ifade eden Gani, güvenlik güçlerinin ülke topraklarını korumak için çok sayıda kayıp verdiğini belirtti.

Gani, ülkede devam eden savaş durumunu en kısa zamanda değiştirmek için ciddi bir plan üzerinde çalışıldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Gani, böyle bir dönemde siyasilerin de birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğinin altını çizdi.

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