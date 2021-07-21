BIST 1.352
DOLAR 8,57
EURO 10,10
ALTIN 498,61
MEDYA

Baş Belası 6. bölüm fragmanı

Baş Belası dizisi 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Baş Belası'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Baş Belası 25 Temmuz 2021 Pazar akşamı ATV'de...

Dizi, kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Küçükçekmece'de sahibinin elinden kurtulan dana markete daldı
İstanbul Küçükçekmece'de sahibinin elinden kurtulan dana markete daldı
CHP'li Lütfü Savaş'tan tepki çeken cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
CHP'li Lütfü Savaş'tan tepki çeken cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Afganistan'daki bayram namazı sırasında saray yakınlarına roket atıldı
Afganistan'daki bayram namazı sırasında saray yakınlarına roket atıldı
Tarihi uçuş gerçekleşti Jeff Bezos uzaya gitti!
Tarihi uçuş gerçekleşti Jeff Bezos uzaya gitti!
Karısına Orkid dedi diye kasiyer genci dövdü! Markette skandal olay!
Karısına Orkid dedi diye kasiyer genci dövdü! Markette skandal olay!
Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ilk kez yayınlandı! Darbeyi Fethullah Gülen'e o sunmuştu!
Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ilk kez yayınlandı! Darbeyi Fethullah Gülen'e o sunmuştu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram mesajı
Siirt'te camiden çağrı yapıldı: Allah rızası için aşımızı olalım
Siirt'te camiden çağrı yapıldı: Allah rızası için aşımızı olalım
KKTC'ye giden Devlet Bahçeli uçaktan Oğuzhan Asiltürk ile kol kola indi
KKTC'ye giden Devlet Bahçeli uçaktan Oğuzhan Asiltürk ile kol kola indi
CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan'ı eleştiren esnaf canını zor kurtardı
CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan'ı eleştiren esnaf canını zor kurtardı