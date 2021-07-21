Çin'de sel sularına kapılan kişiyi kurtarmak istediler her şey bir anda oldu korkunç görüntü
Çin'de sel sularına kapılan bir kişiyi kurtarmaya çalışanlar yolun çökmesi sonucu çukura yuvarlandı. Dehşet anları kameralara yansıdı.
Sosyal medyadan paylaşılan videolar ve uluslararası haber ajanslarının servis ettiği fotoğraflar ülkede yaşanan durumun vahametini gözler önüne seriyor.
Sel sularıyla oluşan çukura düşen bir kişiyi kurtarma çalışması felaketle sonuçlandı. Yardıma gidenlerin bulunduğu bölüm yer çökünce aşağı yuvarlandılar.
Arama kurtarma ekipleri, şimdiye kadar selin etkili olduğu bölgelerde 12 kişinin cansız bedenine ulaşırken 100 binin üzerinde kişi ise güvenli bölgelere yerleştirildi.