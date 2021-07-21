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MEDYA

9 makamlı rektör sonrası Güldür Güldür'deki Onur Buldu'nun çok maaşlı müdür skeci dillerde

ARDAHAN Üniversitesi Rektörü Mehmet Biber'in rektörlük dışında 9 farklı mevkide görev yaptığı ortaya çıktı. Onur Buldu 'Ben bunu oynamıştım' deyince o skeç gündem oldu.

Ardahan Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’in rektörlük dışında üniversitede 9 farklı mevkide görev yaptığı anlaşıldı. Rektör Biber’in, bu görevleri arasında “Dilek / Öneri / Şikayet Sorumlusu” da olması dikkat çekti.

Güldür Güldür’ün sevilen oyuncularından Onur Buldu da bu olaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Onur Buldu Rektör Biber’in görevlerini paylaşarak, “Ben bu beyefendiyi oynamıştım...” diye yazması sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Onur Buldu'nun paylaşımı sonrasında Güldür Güldür'deki o skeç yeniden gündem oldu. 

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