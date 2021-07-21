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Antalya'da tam yüzüğü çıkarmıştı ki! Tüm planı bozdular o anlar gülümsetti

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da, rötara uğrayan evlilik teklifi görenleri gülümsetti. Genç adam, tam yüzüğü çıkarmaya hazırlanırken bölgeden geçen tanıdıklar tüm planı bozdu. İşte o anlar...

Kaş ilçesinde bulunan Patara Kum Tepesi’nde kız arkadaşı Burcu Turgut’a evlenme teklifi etmek için hazırlanan Batuhan Kulaberoğlu’nun planı, kısa süreliğine teklifi edeceği yerden geçen tanıdıkları yüzünden bozuldu.

Yüzüğü çıkartıp dizlerinin üzerine çöken genç, kız arkadaşına tam yüzüğü uzatacakken olay yerinden kız arkadaşının bir tanıdığı geçti.

Genç kız tanıdığına yönelerek “Dünya çok küçük” dediği esnada bu anı ölümsüzleştirmek isteyen arkadaşları, genç kızı uyararak yüzüğü görmesini sağladı.

Erkek arkadaşına dönerek evlilik teklifi aldığını anlayan Turgut, duygu dolu anlar yaşadı. Rötara uğrayan evlilik teklifinde Kulaberoğlu, kız arkadaşından ‘evet’ cevabını aldı. Kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılan evlilik teklifinin komik görüntüleri, izleyenleri güldürdü.

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