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Erzurum'da oyunun sonu kötü bitti! Çocuklara bağırınca olanlar oldu

İhlas Haber Ajansı

ERZURUM'un Rabia Ana Mahallesinde yabancı uyruklu çocukların pazarcılara taş atması sonucu büyükler arasında bıçaklı, taşlı kavga çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Rabia Ana Mahallesinde yabancı uyruklu çocuklar, mahallede kurulan pazarcılara taş attı. Pazarcıların çocuklara bağırması üzerine yabancı uyruklular; bıçak, taş ve sopalarla pazarcılara saldırdı. Kavgada iki kişi karnından ve kolundan yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Kavgaya müdahale etmek isteyen polis ekiplerine yabancı uyruklular taşlarla saldırdı. Polis ekipleri duruma biber gazı ve joplarla müdahale ederek tarafları zor sakinleştirdi. Olayda 7 kişi gözaltına alınırken, tahkikat devam ediyor.

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