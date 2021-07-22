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Isparta'da otomobille minibüsün çarpıştığı kaza kamerada

Anadolu Ajansı

Isparta'nın Gönen ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı, 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Can Özgermen idaresindeki 34 SN 3171 plakalı otomobil, Gölbaşı köyü kavşağında Mehmet Özek yönetimindeki 52 BC 247 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Mehmet ve yanındaki Gülüşan Özek ile otomobilde yolcu olan Serkan Karadağ yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara alamadan atlattı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan güvenlik kamerası görüntüsünde, minibüsün ön kısmının çarpışmanın etkisiyle parçalanarak yola savrulduğu anlar yer aldı.

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