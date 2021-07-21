Mustafa Sarıgül'den Zülfü Livaneli'nin 'Ecevit' sözlerine tepki: Hesap vereceksiniz

Zülfü Livaneli, Bülent Ecevit hakkındaki sözleri nedeniyle Mustafa Sarıgül'den tepki aldı. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, 'Çirkin iftiraların hesabını vereceksiniz. Eğer delikanlıysanız Bülent Ecevit hayattayken bunları söylerdiniz' dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, FETÖ-Deniz Baykal-Bülent Ecevit açıklamalarıyla gündeme gelen CHP eski milletvekili Zülfü Livaneli'ye sert sözlerle tepki verdi. Başkan Sarıgül, Livaneli'yi özür dilemeye davet etti.

Sivas'ta parti yöneticileriyle buluşan ve basın toplantısı düzenleyen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP eski milletvekili Zülfü Livaneli'nin eski başbakanlardan Bülent Ecevit'e yönelik ithamlarına tepki gösteren Sarıgül, "Irkçılık yaptınız, mezhepçilik yaptınız, kışkırtıcılık yaptınız. Benim Genel Başkanıma, ülkemizin Başkabakanı Sayın Ecevit'e pek çok çirkin söz söylediniz. Merak ediyorum, acaba bu sözler sizin görüş ve fikirleriniz mi yoksa bir başkasına mı ait? Bülent Ecevit; Yaşamı boyunca şerefli, ahlaklı ve itibarlı bir siyaset yürütmüş, bu vatanın bayrağına ve toprağına sahip çıkmış, milletin değerlerini asla çiğnetmemiş, sözünü kimseden esirgememiş, milli bir duruş sergilemiş ve daima ulusal birliğimizi ve çıkarlarımızı korumuş bir devlet adamıdır." dedi.

"Emperyalist güçlere baş kaldırdı"

Sarıgül, şunları kaydetti: "Eğer siz delikanlıysanız, Bülent Ecevit hayattayken bunları söylerdiniz. Eğer siz delikanlıysanız, kendisi Başbakan iken bunları söylerdiniz. Sayın Ecevit'in düşünceleri yalnız değildir, sahipsiz hiç değildir! Sayın Ecevit, işçi haklarını daima ön planda tutmuş, kültür ve sanata en büyük desteği vermiştir. Sayın Ecevit, Amerika Birleşik Devletlerine ve tüm emperyalist güçlere gerektiğinde başkaldırmıştır. Siz kim oluyorsunuz da Sayın Ecevit'e laf söyleme hakkını kendinizde buluyorsunuz?"

"Haddinizi bilin ve sayın Ecevit'ten özür dileyin"

Livaneli'nin Ecevit'ten özür dilemesi gerektiğini vurgulayan "Siz koltuğunuzun ve çıkarlarınızın peşinde koşarken, Sayın Ecevit ülkemizin bölünmez bütünlüğünü savunuyordu. Dilin kemiği, sizin söylediklerinizin de bizim için kıymeti hiç yoktur! Haddinizi bilin ve Sayın Ecevit'ten özür dileyin! Türkiye Değişim Partisi olarak, ırkçılık ve mezhepçilik yapan kim olursa olsun daima karşısında olacağız." ifadelerini kullandı.