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DÜNYA

Korkunç anlar! Maç öncesi bir anda şeytan hortumu oluştu

İhlas Haber Ajansı

BOLİVYA'nın Achocalla bölgesinde bir futbol sahasında maç öncesi "şeytan hortumu" oluştu. Sahadakiler büyük korku yaşarken, o anlar kameraya yansıdı.

Bolivya'nın Achocalla bölgesindeki bir futbol sahasında görülen "şeytan hortumu" korkuttu. Maç öncesi takımlar sıraya girdiği anda sahada hortum oluştu. Sahadakiler büyük panik yaşayıp kaçışırken, hortumun herhangi bir hasara yol açmadığı belirtildi.

Şeytan hortumu, çok sıcak ve kumlu bir yerde oluşan kuvvetli konveksiyonel hareket ile yerdeki kum ve tozların oluşan rüzgar ile dönerek bir hortum şeklinde yukarıya yükseldiği doğa olayıdır. Genellikle kurak ve yarı kurak alanlarda havanın açık ve kuru olduğu, öğle saatlerinde aşırı ve hızlı ısınmanın gerçekleştiği durumlarda görülür.

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