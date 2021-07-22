BIST 1.352
DOLAR 8,57
EURO 10,09
ALTIN 497,80
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Ordu'da kayıp 16 yaşındaki genç ağaçta asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ordu'da kayıp 16 yaşındaki genç ağaçta asılı halde bulundu

ORDU'nun Ünye ilçesinde kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki genç, ağaçta asılı halde ölü olarak bulundu.

Abone ol

Olay, ilçede bulunan Asarkaya Kent Ormanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde 16 yaşındaki çocukları M.E.E.'den haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgede arama çalışması yapan polis ekipleri, gencin izine rastlayamadı. İhbardan bir gün sonra Asarkaya Kent Ormanı’nda ağaca asılmış halde bir ceset gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, boğazından asılmış halde bulunan cesedin, hakkında kayıp ihbarı bulunan M.E.E.'yi ait olduğunu belirledi.

Gencin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Müge Anlı'daki Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! 'Siz mi öldürdünüz'e böyle dedi
Foto Galeri Müge Anlı'daki Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! 'Siz mi öldürdünüz'e böyle dedi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bartın'da gizemli olay! Alevli bir cisim düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Bartın'da gizemli olay! Alevli bir cisim düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Gaziantep'te kanlı infaz! Köpeğini gezdiren kişi kafasına sıkılarak öldürüldü
Gaziantep'te kanlı infaz! Köpeğini gezdiren kişi kafasına sıkılarak öldürüldü
Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Petrocub'u tek golle geçti
Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Petrocub'u tek golle geçti
Meteoroloji'den çok sayıda il için şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den çok sayıda il için şiddetli yağış uyarısı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs Rum Kesimi'ne sert sözler: İnsanda biraz utanma olur!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs Rum Kesimi'ne sert sözler: İnsanda biraz utanma olur!
Haseke'de ABD öncülüğünde 400 PKK'lı teröriste silahlı eğitim verildi
Haseke'de ABD öncülüğünde 400 PKK'lı teröriste silahlı eğitim verildi
Salda Gölü'nde nargile ve çamur banyosu! Vali duyurdu: 4 kişiye idari yaptırım uygulandı
Salda Gölü'nde nargile ve çamur banyosu! Vali duyurdu: 4 kişiye idari yaptırım uygulandı
İzmir'in kabusu oldular! Kordon çetesine eş zamanlı operasyon: 14 tutuklama
İzmir'in kabusu oldular! Kordon çetesine eş zamanlı operasyon: 14 tutuklama
Türkiye-İran sınırına 63 kilometrelik duvar inşası! Yasa dışı geçişler engellenecek
Türkiye-İran sınırına 63 kilometrelik duvar inşası! Yasa dışı geçişler engellenecek
Selahattin Demirtaş'tan Rize ve Artvin mesajı
Selahattin Demirtaş'tan Rize ve Artvin mesajı