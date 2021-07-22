Bakan Fahrettin Koca 'Zayıf noktamız' diyerek uyardı!

Sağlık Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşıda son durumu açıkladı ve kritik bilgiler verdi. Koca 'zayıf noktamız' diyerek uyarıda bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından uyarılarını sürdürüyor. Koronavirüs vaka sayısının 9 bin 586'ya yükselmesinin ardından kurallar ve aşıyla ilgili peş peşe paylaşımlar yaptı.

"Yarın daha yüksek vaka sayısıyla karşılaşacağız"

Vaka sayısının yarın daha yüksek olacağının altını çizen Koca, "Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım." uyarısını yaptı.

"Kurallar ve aşıyla kontrolü ele alalım"

Vaka sayılarıyla ilgili endişelendiren paylaşımının öncesinde Bakan Koca aşı çağrısı yaparak, "%63'ümüz en az bir doz aşımızı olduk. Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. Zayıf noktamız, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım." dedi.

"Vaka sayıları 2 haftada 2 katına çıktı"

Sağlık Bakanı Koca, vaka sayılarında artışa dikkat çektiği paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı: Yeni vaka sayıları 2 haftada 2 katına çıktı. Çözüm: Şu andan itibaren sıkı tedbir, ilk fırsatta aşı. İlk doz ve devam dozları için sağlık kurumlarımız gece gündüz emrinizde. 9.586 olan vaka sayısını geriletelim.