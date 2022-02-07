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Binance Türkiye'den kripto para yatırımcılarına net uyarı

Binance Türkiye'den kripto para yatırımcılarına net uyarı

Kripto para borsası Binance Türkiye, kullanıcılarını yeni ortaya çıkan bir dolandırıcılık yöntemine karşı uyardı. Binance, dolandırıcılara karşı, "Hiçbir SMS linkine tıklamayın! Binance size SMS ile bağlantı göndermez" uyarısında bulundu.

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Kripto para birimlerine olan ilgi her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Bu durum, kullanıcıların kolayca alım satım yapabilecekleri borsalara olan ihtiyacı da artırıyor. Söz konusu borsalardan biri olan Binance Türkiye, ülkemizdeki kullanıcılara güvenli bir platform sunuyor.

Ancak bu dolandırıcıların pes edeceği anlamına gelmiyor. Sahte borsalar, internet siteleri ve reklamlar ile yatırımcıları kandıran sahtekarlar popüler borsaları da hedef alıyor. Son olarak Binance Türkiye, kullanıcıları yeni bir yöntem konusunda uyardı.

Söz konusu yöntem SMS üzerinden gerçekleşiyor. Kripto yatırımlarınıza göz koyan sahtekarlar, "Bilinmeyen bir IP adresinden çekim işlemi talep edildi. Eğer bu sen değilsen şu adımları izle" şeklinde bir mesaj gönderiyor. Panik içerisinde kripto paralarının çalınmasından korkan yatırımcılar ise SMS'deki linke tıklayarak hesaplarına giriş yapıyor. Hemen ardından ise bilgilerinizi ele geçiren dolandırıcılar size ait hesapları boşaltıyor. Binance, dolandırıcılara karşı, "Hiçbir SMS linkine tıklamayın! Binance size SMS ile bağlantı göndermez" uyarısında bulundu.

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