BIST 1.998
DOLAR 13,59
EURO 15,55
ALTIN 791,72
HABER /  GÜNCEL

Elon Musk'un kritik hamlesini böyle duyurdular: Türkiye'yi seçti

Elon Musk'un kritik hamlesini böyle duyurdular: Türkiye'yi seçti

Elon Musk'un sahibi olduğu elektrikli araç üreten dünyaca ünlü şirket Tesla'nın Türkiye ile ilgili 'süper şarj' hamlesi Yunanistan basınında geniş yer buldu. Yunan basını, "Elon Musk, Türkiye'yi seçti" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Elon Musk'un sahibi olduğu elektrikli araç üreten dünyaca ünlü şirket Tesla, resmi internet sitesindeki süper şarj istasyonlarının konumlarını güncelledi. Türkiye'deki 10 kente süper şarj istasyonu konumu ekleyen Tesla; Edirne, İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Sakarya, İzmir ve Konya'ya istasyon kuracak. Türkiye'de kurulması planlanan süper şarj istasyonları türüne göre 75-100 kW saat gücüyle çalışıp 25 ya da 34 dakika içerisinde ortalama bir araç bataryasının yüzde 80'ini şarj edebilecek.

"Elon Musk, Türkiye'yi seçti"
Tesla'nın Türkiye kararını gündemine alan Yunan basını, "Elon Musk, Türkiye'yi seçti" başlığını attı. Haberde, "Elon Musk'un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uzun süredir devam eden dostluğu göz önüne alındığında Tesla'nın Türkiye pazarına girmesi şaşırtıcı değil" ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Parkta poşetin içinde buldular! Bakın sonra ne yaptılar
Parkta poşetin içinde buldular! Bakın sonra ne yaptılar
Elektrik Mühendisleri Odası uyardı: Bütün Türkiye Isparta gibi olur
Elektrik Mühendisleri Odası uyardı: Bütün Türkiye Isparta gibi olur
Papa Francis çocukluk hayalindeki mesleği açıkladı
Papa Francis çocukluk hayalindeki mesleği açıkladı
Bomba iddia! Fenerbahçe'de Alper Pirşen’in görevini bırakıyor mu?
Bomba iddia! Fenerbahçe'de Alper Pirşen’in görevini bırakıyor mu?
OECD'nin enflasyonunu Türkiye artırdı
OECD'nin enflasyonunu Türkiye artırdı
Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini vurdu
Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini vurdu
Kafeler restoranlar açılış ücreti dönemini başlattı! Bazılarında 40 lira altı sipariş kabul edilmiyor
Kafeler restoranlar açılış ücreti dönemini başlattı! Bazılarında 40 lira altı sipariş kabul edilmiyor
Teknik direktör Sumudica futbolcularına cinsel tacizde bulunuyordu! Gündemi sarsacak iddia
Teknik direktör Sumudica futbolcularına cinsel tacizde bulunuyordu! Gündemi sarsacak iddia
Sivas'ta otobüs şoförleri 65 yaş üstü ve engellilere isyan etti: Vicdansız bunlar, tatlı yiyip şekeri çıkan...
Sivas'ta otobüs şoförleri 65 yaş üstü ve engellilere isyan etti: Vicdansız bunlar, tatlı yiyip şekeri çıkan...
İBB Bilimsel Danışma Kurulu açıkladı: Ölüm sayısı yüzde 43 daha fazla
İBB Bilimsel Danışma Kurulu açıkladı: Ölüm sayısı yüzde 43 daha fazla