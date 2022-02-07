Elon Musk'un kritik hamlesini böyle duyurdular: Türkiye'yi seçti

Elon Musk'un sahibi olduğu elektrikli araç üreten dünyaca ünlü şirket Tesla'nın Türkiye ile ilgili 'süper şarj' hamlesi Yunanistan basınında geniş yer buldu. Yunan basını, "Elon Musk, Türkiye'yi seçti" ifadelerini kullandı.

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Elon Musk'un sahibi olduğu elektrikli araç üreten dünyaca ünlü şirket Tesla, resmi internet sitesindeki süper şarj istasyonlarının konumlarını güncelledi. Türkiye'deki 10 kente süper şarj istasyonu konumu ekleyen Tesla; Edirne, İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Sakarya, İzmir ve Konya'ya istasyon kuracak. Türkiye'de kurulması planlanan süper şarj istasyonları türüne göre 75-100 kW saat gücüyle çalışıp 25 ya da 34 dakika içerisinde ortalama bir araç bataryasının yüzde 80'ini şarj edebilecek.

"Elon Musk, Türkiye'yi seçti"

Tesla'nın Türkiye kararını gündemine alan Yunan basını, "Elon Musk, Türkiye'yi seçti" başlığını attı. Haberde, "Elon Musk'un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uzun süredir devam eden dostluğu göz önüne alındığında Tesla'nın Türkiye pazarına girmesi şaşırtıcı değil" ifadeleri kullanıldı.