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Parkta poşetin içinde buldular! Bakın sonra ne yaptılar

Parkta poşetin içinde buldular! Bakın sonra ne yaptılar

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde iki kişi, parkta poşette bulduğu 139 bin lirayı emniyete teslim etti.

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İlçede esnaflık yapan Ergül Gültekin, küçük kızı ve nalbur işleten Hamdi Aktaş, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki parka gitti.

Aktaş telefonla konuşurken Gültekin, oturduğu bankta poşet gördü. Poşette çok miktarda para olduğunu fark eden Gültekin, durumu Aktaş'a bildirdi. Bunun üzerine Aktaş ve Gültekin para dolu poşeti İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti. İçerisinde 139 bin lira olduğu belirlenen poşet, sahibine verildi.

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