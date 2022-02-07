Meral Akşener'in eski danışmanından bomba açıklama: Milliyetçilerin başına çatıyı çökerttiler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Türk dünyasından sorumlu eski danışmanı Vedat Yenerer, "İYİ Partide ciddi bir dönüşüm var. Yönetim bu çatı altına girip savaş veren milliyetçilerin başlarına çatıyı çökertti" dedi.

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Millet İttifakındaki gerilim her geçen gün artıyor. İYİ Partinin Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile ittifak yapıp yapmayacağı tartışılırken partinin kurucuları arasında yer alan ve Genel Başkan Meral Akşener'in Türk dünyasından sorumlu eski danışmanı Vedat Yenerer, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Partide ciddi dönüşüm var"

Türk milliyetçilerinin partiden dışlandığına dikkat çeken Yenerer, özetle şunları söyledi:

"İYİ Partide bazı açıklamaların zayıf kaldığını ve toplum tarafından anlaşılmadığını düşünüyorum. Özellikle HDP konusundaki açıklamalar yetersiz. Ben İYİ Partideyken terör örgütü PKK ile HDP'nin aynı şey olduğunu söyleyenlerden birisiydim. İYİ Parti, tamamen Türk milliyetçileri tarafından kurulmuş ve oyunun yüzde 90'ı Türk milliyetçileri tarafından verilmiş olsa da partide ciddi bir dönüşüm var.

"Milliyetçilerin başına çatıyı çökerttiler"

Yetki verilenler ve genel idare kuruluna alınanların profillerine bakıldığı zaman yönetim; sahada çalışan, toplumda karşılığı olan, cesur ve vatan millet için çıktığı yolda İYİ Partinin doğru bir parti olduğunu düşünerek bu çatı altına girip savaş veren milliyetçilerin başlarına çatıyı çökertti.

"Bunlar varken HDP'ye zaten gerek yok"

İttifaklar söz konusu olduğu zaman, 'HDP'den uzak duruyoruz' diyenlerin HDP'den hiçbir farkı olmayan Ahmet Davutoğlu'nun partisiyle ya da HAMAS'ın Türkiye'den gönderilmesini protesto eden DEVA Partisiyle ne farkı var? Millet İttifakı, HDP ile belki iş birliği yapmayacak ama bunlar varken HDP'ye zaten gerek yok, bir farkları yok.

"Milliyetçiler göreve getirilmiyor"

İçeride samimi Türk milliyetçileri göreve getirilmiyor, görevden uzaklaştırılıyor. Kalanların da pasifize edildiklerini veya birtakım idealler uğruna sessiz kaldıklarını düşünüyorum. Sessiz kalmak da bu politikaya ortak olmaktır.

"FETÖ'cülerin akrabaları partide"

Bugüne kadar birçok iddia ortaya atıldı. Hatta içinde benim de olduğum bir video filminde, 'Bu partiye halası, dayısı, eniştesi FETÖ'cü olan giremez' dedik, hepsi girdi. Girdiğini herkes görüyor. Benim ailemde ve sülalemde FETÖ'cü yok ama İYİ Partiye yönetici yapılanların arasındakilerin ailesinde ve sülalesinde FETÖ'cü olan çok."

(TÜRKİYE GAZETESİ)