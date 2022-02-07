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Motorine zam geldi! Pompa satış fiyatlarına da yansıyacak

Motorine zam geldi! Pompa satış fiyatlarına da yansıyacak

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapıldı. Yeni rakamlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Bu yeni zammın ardından benzin fiyatlarına da yakında zam gelmesi bekleniyor.

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Son dönemde art arda gelen akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi.

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapıldı. Zam duyurusu, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS)  yapıldı.

Açıklamada, "08/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 80 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

3 büyük şehirde zamlı fiyatlar
Yapılan zammın ardından Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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