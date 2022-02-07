BIST 1.998
DOLAR 13,60
EURO 15,57
ALTIN 794,13
HABER /  GÜNCEL

Yunanistan panikte: Rafale ve F-16'lar Türk İHA'larına çare değil

Yunanistan panikte: Rafale ve F-16'lar Türk İHA'larına çare değil

TÜRKİYE'nin bölgedeki insansız hava aracı (İHA) hakimiyetini çeşitlendirdiğini belirten Yunan basını bu İHA'larla Rafale veya F-16 kullanarak baş etmenin çok maliyetli olacağını vurguladı.

Abone ol

YUNANİSTAN basınında, "Türk insansız hava araçlarına (İHA) karşı önlem aranıyor" başlıklı analiz yazısı yayımlandı. Yunan hükümetinin tehdit olarak gördüğü Türk İHA'larıyla başa çıkmak için çeşitli yollar aradığı ifade edilirken Yunanistan'ın Türk İHA'larını engelleyecek yeteneğe sahip olmadığı vurgulandı.

Türkiye'nin bölgedeki İHA hakimiyetini çeşitlendirdiğine dikkat çekildi. İHA'ların engellenmesi için gerekli sistemlerin satın alınması aynı zamanda ülkenin uçaksavar şemsiyesinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

"Bir İHA'yı durdurmak için savaş uçağı kaldırmak çok maliyetli"
Korgeneral Nikos Manolakos'ın, "Onlarla nasıl başa çıkacağımızı çok ciddi bir şekilde düşünelim. Ancak İHA'larla uğraşmak için Rafale veya F-16'yı kaldırmamalıyız" açıklamalarına analiz yazısında yer verildi. Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Yunanistan, Türkiye'nin insansız hava araçlarını durdurmak için bir plan hazırlamalı ve formüle etmelidir. Yunanistan'ı bir İHA'yı düşürmeye zorlamadan (ki bu sadece Türkiye'nin emrindeki yüzlerce İHA'dan birinin kaybolması anlamına gelir) ve büyük olasılıkla olumsuz sonuçlara yol açacak."

(STAR)

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener'in eski danışmanından bomba açıklama: Milliyetçilerin başına çatıyı çökerttiler
Meral Akşener'in eski danışmanından bomba açıklama: Milliyetçilerin başına çatıyı çökerttiler
Motorine zam geldi! Pompa satış fiyatlarına da yansıyacak
Motorine zam geldi! Pompa satış fiyatlarına da yansıyacak
Alpaslan Büyük Selçuklu Emir Bozan kimdir tarihte nasıl öldü?
Alpaslan Büyük Selçuklu Emir Bozan kimdir tarihte nasıl öldü?
Ahmet Davutoğlu'nun Millet İttifakının adı değişsin önerisine CHP'den tepki
Ahmet Davutoğlu'nun Millet İttifakının adı değişsin önerisine CHP'den tepki
Binance Türkiye'den kripto para yatırımcılarına net uyarı
Binance Türkiye'den kripto para yatırımcılarına net uyarı
Elon Musk'un kritik hamlesini böyle duyurdular: Türkiye'yi seçti
Elon Musk'un kritik hamlesini böyle duyurdular: Türkiye'yi seçti
Parkta poşetin içinde buldular! Bakın sonra ne yaptılar
Parkta poşetin içinde buldular! Bakın sonra ne yaptılar
Elektrik Mühendisleri Odası uyardı: Bütün Türkiye Isparta gibi olur
Elektrik Mühendisleri Odası uyardı: Bütün Türkiye Isparta gibi olur
KKTC'de koalisyon 3 ay dayandı! Başbakan hükümetin istifasını online olarak sundu
KKTC'de koalisyon 3 ay dayandı! Başbakan hükümetin istifasını online olarak sundu
Papa Francis çocukluk hayalindeki mesleği açıkladı
Papa Francis çocukluk hayalindeki mesleği açıkladı