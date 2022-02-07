Yunanistan panikte: Rafale ve F-16'lar Türk İHA'larına çare değil

TÜRKİYE'nin bölgedeki insansız hava aracı (İHA) hakimiyetini çeşitlendirdiğini belirten Yunan basını bu İHA'larla Rafale veya F-16 kullanarak baş etmenin çok maliyetli olacağını vurguladı.

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YUNANİSTAN basınında, "Türk insansız hava araçlarına (İHA) karşı önlem aranıyor" başlıklı analiz yazısı yayımlandı. Yunan hükümetinin tehdit olarak gördüğü Türk İHA'larıyla başa çıkmak için çeşitli yollar aradığı ifade edilirken Yunanistan'ın Türk İHA'larını engelleyecek yeteneğe sahip olmadığı vurgulandı.

Türkiye'nin bölgedeki İHA hakimiyetini çeşitlendirdiğine dikkat çekildi. İHA'ların engellenmesi için gerekli sistemlerin satın alınması aynı zamanda ülkenin uçaksavar şemsiyesinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

"Bir İHA'yı durdurmak için savaş uçağı kaldırmak çok maliyetli"

Korgeneral Nikos Manolakos'ın, "Onlarla nasıl başa çıkacağımızı çok ciddi bir şekilde düşünelim. Ancak İHA'larla uğraşmak için Rafale veya F-16'yı kaldırmamalıyız" açıklamalarına analiz yazısında yer verildi. Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Yunanistan, Türkiye'nin insansız hava araçlarını durdurmak için bir plan hazırlamalı ve formüle etmelidir. Yunanistan'ı bir İHA'yı düşürmeye zorlamadan (ki bu sadece Türkiye'nin emrindeki yüzlerce İHA'dan birinin kaybolması anlamına gelir) ve büyük olasılıkla olumsuz sonuçlara yol açacak."

(STAR)