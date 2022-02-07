Isparta'da 2 bin 663 aboneye jeneratör ile elektrik veriliyor

Arızanın devam ettiği Isparta’nın kırsal kesimlerinde vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla şebekeden beslenemeyen yerlere elektrik, jeneratörlerle sağlanıyor.

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Isparta’da 3 Şubat'ta etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin giderilmesine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Kentte oluşturulan kriz merkezi koordinesinde elektrik sıkıntısı yaşanan köylerde 2 ile 3 ekip müdahale ediliyor.

2 bin 663 aboneye jeneratör ile elektrik verildi

Kriz merkezinden alınan bilgiye göre, ana hatlardaki arıza durumu fazla olan Isparta'nın Aksu, Gelendost, Eğirdir, Uluborlu, Senirkent, Yalvaç ile Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı elektrik sıkıntısı yaşanan köylerde 31 jeneratör ile elektrik arzı sağlandı.

Vatandaşların mağdur olmaması için 2 bin 663 aboneye jeneratör ile elektrik verildi.

Bakan Dönmez, sahada incelemelerde bulundu

Öte yandan cumartesi gününden itibaren kentte bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz bazı mahallelere giderek, saha çalışmalarını yerinde takip etti.

Gerek çalışanlar gerekse vatandaşlarla bir araya gelen Dönmez, hem sorunları tespit etti hem de talepleri dinledi.

Gökçay mevkisinde muhtarlarla toplantı yapan Dönmez, mahallelerdeki son durum hakkında bilgi aldı.