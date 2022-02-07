Alpaslan Büyük Selçuklu Emir Bozan kimdir tarihte nasıl öldü?

Ferit Kaya, sevilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu'ya transfer oldu. Alparslan Büyük Selçuklu'da Emir Bozan karakterine hayat veren Ferit Kaya Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana sanat Dalı'nı tamamladı. İşte Ferit Kaya hakkında merak edilenler...Abone ol
Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın hayatını konu alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi seyirciler tarafından büyük ilgi görüyor. Dizinin konusu kadar oyuncuları da konuşuluyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisine Ferit Kaya dahil oldu. İşte Ferit Kaya hakkında merak edilenler...
Ferit Kaya kimdir: Alparslan: Büyük Selçuklu ekibine Çukur dizisinde Murtaza rolüne hayat veren Ferit Kaya, 'Emir Bozan' karakteri ile diziye katıldı. Zaza kökenli Türk dizi ve sinema oyuncusu Ferit Kaya 24 Şubat 1984 Eğil doğumlu. 37 yaşındaki oyuncu kariyer hayatı boyunca birçok projede yer aldı.
Ferit Kaya profesyonel oyunculuk deneyimine 2006'da yayınlanan Erkekler Ağlamaz dizi ile adım attı. Sonrasında Kavak Yelleri ve Öyle Bir Geçer Zaman ki gibi dizilerde yer aldı.
Emir Bozan'ın tarihteki yeri: Emir Bozan, Sultan Melihşah ve Sultan Alparslan döneminde yaşadı. Orduda askerlik, komutanlık ve emirlik yapan Emir Bozan, 1094 senesinde hayata gözlerini yumdu. Bozan, Sultan Alparslan döneminde orduda orduda komutanlığa kadar yükseldi ve emir unvanı aldı. Sultan Melikşah Halep’i aldığında Urfa’nın fethini sağlayan Emir Bozan’a Urfa emirliğini verdi.
Ferit Kaya'nın oynadığı diziler:
2006 – Erkekler Ağlamaz
2007 – Menekşe ile Halil
2007 – Pazar – Bir Ticaret Masalı
2007 – Yersiz Yurtsuz
2007 – Zeynep’in Sekiz Günü
2008 – Ali’nin Sekiz Günü
2008 – Butimar
2008 – Güneşin Oğlu
2008 – Karamel
2008 – Merdiven Altı
2008-2009 – Kavak Yelleri
2009 – Kollama
2009 – Beş Şehir
2009 – Bu Kalp Seni Unutur Mu?
2009 – Gecenin Kanatları
2009 – Kül ve Ateş
2009 – Kısa’ca Ramazan
2009 – Mukadderat
2010 – Sessiz Çocukları
2010-2012 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
2011 – Muhteşem Yüzyıl
2012 – Bu Son Olsun
2012 – Kötü Yol
2013 – Kayıp
2014 – Annemin Şarkısı
2014 – Emanet
2015 – Muhteşem Yüzyıl Kösem
2015 – Niyazi Gül Dörtnala
2015 – Öyle ya da Böyle
2015-2017 – Aşk ve Mavi
2016 – Boşu Bir Yerde
2016 – Familya
2016 – Sahipli
2016 – Arka Sokaklar
2017 – Adı Efsane
2017 – Dayan Yüreğim
2018 – Bir Deli Rüzgâr
2018 – Ölümlü Dünya
2019 – Kuzgun
2019 – 7. Koğuştaki Mucize
2019-2021 – Çukur
2021 – Fatma
2021 – Mavera
2021 – Uyanış: Büyük Selçuklu Alparslan