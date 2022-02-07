Alpaslan Büyük Selçuklu Emir Bozan kimdir tarihte nasıl öldü?

Ferit Kaya, sevilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu'ya transfer oldu. Alparslan Büyük Selçuklu'da Emir Bozan karakterine hayat veren Ferit Kaya Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana sanat Dalı'nı tamamladı. İşte Ferit Kaya hakkında merak edilenler...

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Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın hayatını konu alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi seyirciler tarafından büyük ilgi görüyor. Dizinin konusu kadar oyuncuları da konuşuluyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisine Ferit Kaya dahil oldu. İşte Ferit Kaya hakkında merak edilenler...

Ferit Kaya kimdir: Alparslan: Büyük Selçuklu ekibine Çukur dizisinde Murtaza rolüne hayat veren Ferit Kaya, 'Emir Bozan' karakteri ile diziye katıldı. Zaza kökenli Türk dizi ve sinema oyuncusu Ferit Kaya 24 Şubat 1984 Eğil doğumlu. 37 yaşındaki oyuncu kariyer hayatı boyunca birçok projede yer aldı.

Ferit Kaya profesyonel oyunculuk deneyimine 2006'da yayınlanan Erkekler Ağlamaz dizi ile adım attı. Sonrasında Kavak Yelleri ve Öyle Bir Geçer Zaman ki gibi dizilerde yer aldı.

Emir Bozan'ın tarihteki yeri: Emir Bozan, Sultan Melihşah ve Sultan Alparslan döneminde yaşadı. Orduda askerlik, komutanlık ve emirlik yapan Emir Bozan, 1094 senesinde hayata gözlerini yumdu. Bozan, Sultan Alparslan döneminde orduda orduda komutanlığa kadar yükseldi ve emir unvanı aldı. Sultan Melikşah Halep’i aldığında Urfa’nın fethini sağlayan Emir Bozan’a Urfa emirliğini verdi.

Ferit Kaya'nın oynadığı diziler:

2006 – Erkekler Ağlamaz

2007 – Menekşe ile Halil

2007 – Pazar – Bir Ticaret Masalı

2007 – Yersiz Yurtsuz

2007 – Zeynep’in Sekiz Günü

2008 – Ali’nin Sekiz Günü

2008 – Butimar

2008 – Güneşin Oğlu

2008 – Karamel

2008 – Merdiven Altı

2008-2009 – Kavak Yelleri

2009 – Kollama

2009 – Beş Şehir

2009 – Bu Kalp Seni Unutur Mu?

2009 – Gecenin Kanatları

2009 – Kül ve Ateş

2009 – Kısa’ca Ramazan

2009 – Mukadderat

2010 – Sessiz Çocukları

2010-2012 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

2011 – Muhteşem Yüzyıl

2012 – Bu Son Olsun

2012 – Kötü Yol

2013 – Kayıp

2014 – Annemin Şarkısı

2014 – Emanet

2015 – Muhteşem Yüzyıl Kösem

2015 – Niyazi Gül Dörtnala

2015 – Öyle ya da Böyle

2015-2017 – Aşk ve Mavi

2016 – Boşu Bir Yerde

2016 – Familya

2016 – Sahipli

2016 – Arka Sokaklar

2017 – Adı Efsane

2017 – Dayan Yüreğim

2018 – Bir Deli Rüzgâr

2018 – Ölümlü Dünya

2019 – Kuzgun

2019 – 7. Koğuştaki Mucize

2019-2021 – Çukur

2021 – Fatma

2021 – Mavera

2021 – Uyanış: Büyük Selçuklu Alparslan