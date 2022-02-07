Ahmet Davutoğlu'nun Millet İttifakının adı değişsin önerisine CHP'den tepki

2023 seçimlerine birlikte girmesi beklenen muhalefet partileri arasında şimdiden kavga eksik olmuyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun, "Millet İttifakının isminin değiştirilmesi için konuşuyoruz" sözlerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) temsilcilerinden tepki geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 2023 yılında yapılacağını duyurmasından sonra partiler de hazırlıklarını bu takvime göre sürdürüyor. Konuyla ilgili muhalefet partileri arasında da gelecek seçimler için ittifak kurulması ve güncel gelişmelerle ilgili müzakere amaçlı ziyaretler de başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İyi Parti, kurdukları Millet İttifakı'nın genişletilmesi için yoğun bir mesai harcıyor. İttifaktaki parti adayları ise Demokrasi ve Atılım (DEVA) ile Gelecek Partisi. Ancak henüz yeni bir ittifak kurulmadan muhalefet partileri arasında art arda kavgalar yaşanmaya başladı.

İlk kavga oturma krizi

Geçtiğimiz günlerde muhalefet partileri arasında oturma kriz yaşanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu krizi çözmek için alfabetik sıraya göre oturalım önerisinde bulunurken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise "Müsamere oynamıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

İkinci kavga ittifakın adı

Yaşanan oturma krizinden sonra da Millet İttifakının adının değiştirilmesi tartışmaları başladı. Tartışmaları başlatan ise Ahmet Davutoğlu oldu. Davutoğlu'nun geçtiğimiz gün Millet İttifakının yeniden yapılanması, yeni baştan kurulmasına yönelik düşüncelerini açıklaması ve "Millet İttifakının adının değiştirilmesi için konuşuyoruz" sözleri CHP ve İyi Parti kanadının tepkisini çekti.

"Ana çatı CHP olmalı"

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun haberine göre; CHP temsilcileri 'bir ittifak kurulacaksa bu ittifakın ana çatısının CHP olması gerektiğini' ifade ediyor. "CHP, ana muhalefet partisidir ve mazisi diğer bileşenlerden daha eskidir. Oy oranı da diğer muhalefet partilerinden yüzde olarak daha yüksektir" değerlendirmeleri yapılırken şu görüşler dile getiriliyor:

"Sayın Davutoğlu'nun partisi 2023'te ilk kez seçimlere katılacak. Ne kadar oy alacak? CHP ve İyi Partinin ise alacağı asgari oy oranları belli. Şimdi CHP ve İyi Parti bileşiminden oluşan Millet İttifakına katılmak yerine başka bir ittifak kurup adına ne diyeceğiz? Büyük Millet İttifakı mı?"