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Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı

Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'daki son durumu ele aldık, Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi" dedi.

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İstanbul'da sağlık yöneticileriyle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki salgının seyrini değerlendirdi.

Toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, İstanbul'da hastaneye yatış oranlarının azaldığını belirtti.

"Günlük vaka sayısı 40 binden 20 binin altına indi"
"İstanbul'daki son durumu ele aldık. Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi" diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastaneye yatışlar %10’dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76.

"Tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90'ı 60 yaş üzerindedir"
İSTANBUL’DA yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın %90’I 60 YAŞ ÜZERİDİR. Yaklaşık %88’İ AŞISIZ VEYA AŞISI EKSİK olan kişilerdir. İstanbul’daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız."

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