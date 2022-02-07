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Soğuk hava sebzeleri yaktı! Fiyatlar yüzde 50 arttı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Soğuk hava sebzeleri yaktı! Fiyatlar yüzde 50 arttı

TÜRKİYE'de etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına ile düşen hava sıcaklıklarının etkisiyle sebze fiyatları yükseldi. Yaşanan don olayı seralarda bulunan ürünleri toplanamaz hale getirdi.

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Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınayla beraber hava sıcaklıklarının düşmesi tarlaları ve seraları olumsuz etkiledi. Seralarda bulunan sebzeler soğuğun etkisiyle yandı. Pazarcı esnafı çiftçilerin tarlalarına giremediğini ve ürünlerin toplanamadığından dolayı sebze arzının düşük olduğunu bu yüzdende fiyatların yüzde 50 oranında arttığını belirtti. Ispanağın kilosu 10 lira, pırasa 7 lira, havuç 7 lira, biber 15 lira, çeri domates 20 lira, kıvırcık 8 lira, maydanoz 5 lira, salatalık 20 liradan satılıyor.

"Havaların soğuk olmasıyla ürünlerin yüzde 90'ı yandı"
Pazarcı esnafı Mahmut Kalender, "Havalar soğuk olduğu için ürünlerin yüzde 90'ı yandı. Ürünleri getiremiyoruz. Ya çürüyor ya da yanıyor, bu fiyatlara yansıyor. Getirebildiğimiz ürünlerinde fiyatları yüksek oluyor. Seralarda don yaşandığı için çiftçi ürünleri toplayamadı. Toplanamayan ürünler toprak üstünde yandı. Sebze fiyatlarında yüzde 50 artış oldu. Dereotu yok gibi bir şey çok az üretiliyor. Fiyatı en fazla artan ürünler karnabahar, lahana, domates ve salatalık oldu" ifadelerini kullandı.

"Havalar ısınırsa fiyatlar düşebilir"
Soğuk havalardan dolayı çiftçilerin seralara giremediğini belirten pazarcı esnafı Volkan Yaman, "Ürünler toplanamadı, bu fiyatlara yansıdı. Havaların sıcaklığı bu şekilde artmaya devam ederse 2-3 hafta içerisinde fiyatlar düşebilir. Kıvırcık 5-6 lira arasındaydı, don olaylarından sonra 8 liraya yükseldi. Yerinde 3 liraya aldığımız havuç şuanda 8 liraya yükseldi" şeklinde konuştu.

"Fiyatlar neredeyse yüzde 100 artmış"
Fiyatların cep yaktığını belirten müşteri Mustafa Aslanoğlu, "Eve gereken her şeyi almaya çalışıyorum. Kar yağdığından beri yaşanan don olayları fiyatları çok etkilemiş. Sebzelerin fiyatları neredeyse yüzde 100 artmış durumda. 2.5 liraya aldığım maydanoz şuanda 5 lira olmuş" dedi.

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