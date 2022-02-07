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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 kişi tutuklandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 kişi tutuklandı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 16 kişiden 8'i tutuklandı, 8 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

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Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 16 kişiyi gözaltına almıştı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 16 kişi Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.

16 kişiden 8'i tutuklandı
Gözaltında olan 16 kişi tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Covid-19 testi pozitif çıkan 1 kişinin ise karantinaya alındığı öğrenildi.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 16 kişiden 8'i tutuklandı, 8 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

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