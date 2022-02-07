Suudi Arabistan'dan umre ziyaretçilerine PCR ve antijen testi şartı

SUUDİ ARABİSTAN, umre ziyaretçilerinin sağlığını korumak amacıyla ülkeye giriş prosedürlerinin güncellendiğini duyurdu.

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SUUDİ ARABİSTAN Hac ve Umre Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Ülkeye umre veya ziyaret amaçlı gelenlerden bağışıklık durumlarına bakılmaksızın son 48 saat içerisinde alınmış onaylı negatif PCR ya da antijen testi istendiği belirtildi.

Söz konusu prosedürlerin uygulanmasına 9 Şubat 2022 itibarıyla başlanacağı kaydedildi.