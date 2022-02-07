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İzmir'de ameliyat esnasında beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı

İzmir'de ameliyat esnasında beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı

İZMİR'de ameliyat esnasında beyin kanaması geçiren doktor yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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İZMİR Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Op. Dr. Emrullah Hekimsoy (62), ameliyat esnasında fenalaştı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Hekimsoy'a ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek yoğun bakıma alınan başarılı doktorun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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