BIST 1.998
DOLAR 13,59
EURO 15,56
ALTIN 796,53
HABER /  GÜNCEL

YPG/PKK tarafından kaçırılan gazetecilerin bırakılması için çağrı

YPG/PKK tarafından kaçırılan gazetecilerin bırakılması için çağrı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de kaçırdığı 2 muhalif gazetecinin "derhal serbest bırakılmaları" için çağrıda bulundu.

Abone ol

Paris merkezli RSF, Twitter hesabından, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye’de medya kuruluşları ve gazetecilere yönelik engellemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Rudaw televizyonunun kapatılması kınandı
Açıklamada, Erbil merkezli Rudaw televizyon kanalının "medya kanununu ihlal ettiği" gerekçesiyle zorla kapatıldığı belirtilerek, RSF'nin bu "muğlak bahaneyi kınadığı" ifade edildi.

Ayrıca, Kamışlı'da iki gazetecinin maskeli silahlı kişilerce evlerinden kaçırıldığı ve bu kişilerin bilinmeyen bir yerde tutulduğu aktarılarak "RSF derhal serbest bırakılmaları için çağrıda bulunuyor." ifadesine yer verildi.

Kaçırılan gazeteciler için derhal bırakılmaları çağrısı
YPG/PKK'lı teröristler, dün Kamışlı ilçe merkezinde gece saatlerinde, Erbil merkezli "ARK News" sitesi muhabiri Sabri Fahri ile "Yekiti Media" çalışanı Baver Molla Ahmet'i evlerine baskın yaparak kaçırmıştı.

YPG/PKK, iki gün önce de Rudaw televizyon kanalının Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerini, "bölgedeki toplumsal yapıya zarar verdiği" iddiasıyla yasaklamıştı.

Diğer taraftan terör örgütünün işgalindeki bölgelerde Esed rejiminin medya kuruluşları serbestçe çalışabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan artan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan artan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama
Fatih Terim, Galatasaray'da başkanlık için adaylığını koyacak mı?
Fatih Terim, Galatasaray'da başkanlık için adaylığını koyacak mı?
Emine Erdoğan: Durumumuz iyi seyrediyor
Emine Erdoğan: Durumumuz iyi seyrediyor
HDP'den sokak talimatı geldi: Eylemleri başlatın
HDP'den sokak talimatı geldi: Eylemleri başlatın
Emrehan Gedikli resmen Trabzonspor'da
Emrehan Gedikli resmen Trabzonspor'da
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 kişi tutuklandı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 kişi tutuklandı
Suudi Arabistan'dan umre ziyaretçilerine PCR ve antijen testi şartı
Suudi Arabistan'dan umre ziyaretçilerine PCR ve antijen testi şartı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan beğeni toplayan paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı'ndan beğeni toplayan paylaşım
İran Cumhurbaşkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
İran Cumhurbaşkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
Yüksek varlıklı kişilerin sanat ve koleksiyon serveti 1,44 trilyon dolara ulaştı
Yüksek varlıklı kişilerin sanat ve koleksiyon serveti 1,44 trilyon dolara ulaştı