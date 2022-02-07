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İbrahim Kalın'dan, Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

İbrahim Kalın'dan, Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili "Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde." dedi.

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Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'de Melih Altınok'un Sebep Sonuç programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanımız gayet iyi"
Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durumu hakkında da bilgi veren İbrahim Kalın, şunları söyledi:

"İki buçuk saat önce görüştük cumhurbaşkanımız gayet iyi. Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde. Görevinin başında biz görüşüyoruz, konuşuyoruz. Gerekli talimatları da veriyor ki işlerden aksama olmasın."

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